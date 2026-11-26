Лидер КНДР посетил заводы и НИИ, связанные с производством ядерных материалов

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил объекты по производству ядерных материалов и научно-исследовательский институт, сообщает ЦТАК.

"Ким Чен Ын посетил базу производства оружейных ядерных материалов, базу производства оборудования, связанного с ядерной энергетикой, НИИ ядерного оружия, где подвел итоги работы области производства ядерных материалов и ядерного оружия в 2026 году в рамках осуществления ядерного стратегического плана, намеченного на IX партсъезде", - отмечает агентство.

Уточняется, что сначала Ким Чен Ын ознакомился с положением дел нового завода производства ключевых материалов, а затем посетил другой завод, находящийся на стадии расширения.

Там он ознакомился с характеристиками нового оборудования и аппаратов, связанных с ядерной энергетикой.

Кроме того, Ким Чен Ын посетил НИИ ядерного оружия, где получил доклад о разработках 2026 года.

"Он сказал, что разработка и производство соответствующего оборудования и аппаратов имеют важное значение в продолжительном повышении сдерживающей эффективности ядерных вооруженных сил и их применимости в боевых условиях", - пишет ЦТАК.

По словам Ким Чен Ына, инспекция заводов по производству ядерных материалов является "частью усилий для укрепления суверенной обороноспособности, нацеленных на надежную защиту безопасности государства в ответ на создающуюся с каждым моментом на Корейском полуострове нестабильную ядерную угрозу на фоне серьезных геополитических изменений".

Северокорейский лидер выразил обеспокоенность тем, что США способствуют "распространению ядерного оружия" среди своих союзников в Северо-Восточной Азии, осуществляя совместное использование ядерного оружия для создания "глобальной системы ядерного военного альянса".

Он сказал, что ситуация с безопасностью делает наращивание ядерного арсенала страны еще более необходимым.

Ким Чен Ын заявил, что ядерный статус страны является "необратимым", закрепленным в ее Конституции и не подлежит изменению, независимо от внешних претензий.

"Статус КНДР как ядерной державы никак не изменится по риторическому заявлению внешних сил, вне зависимости от шумихи о "денуклеаризации". (...) Реальное существование внешнего противника, вооруженного ядерным оружием, и наше адекватное и самооборонное ядерное оружие неразрывно связаны", - цитирует Ким Чен Ына ЦТАК.

Он добавил, что если кто-то осмелится отрицать статус КНДР как ядерной державы, то в Пхеньяне будут считать это "злейшим посягательством на суверенитет, вмешательством во внутренние дела, навязывающим отказ от Конституции, отказ от строя, открытым объявлением войны".

На IX съезде Трудовой партии Кореи в феврале Пхеньян подтвердил свой статус "необратимого" государства, обладающего ядерным оружием, и пообещал и далее укреплять свои силы ядерного сдерживания в рамках пятилетнего плана военной модернизации.