Британские ВВС планируют поместить свои самолеты в защищенные от БПЛА ангары

Истребитель RAF Typhoon на авиабазе в Конингсби, Англия Фото: Ryan Jenkinson/Getty Images

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Королевские ВВС Великобритании собираются поместить все свои самолеты в защищенные от беспилотников ангары и максимально рассредоточить военную авиацию по различным базам в Соединенном Королевстве, сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

Кроме того, для защиты самолетов от возможных налетов ударных беспилотников на авиабазах планируется создавать укрепленные капониры и устанавливать антидроновые сети над самолетами, которые временно размещаются рядом или на взлетно-посадочных полосах. При этом в темное время суток, когда наиболее вероятна атака беспилотников, все самолеты должны будут размещаться исключительно в ангарах.

Как указывает издание, подробности о новых мерах появились после того, как во вторник главный маршал авиации Харв Смит заявил, что Королевским ВВС необходимо отработать рассредоточение авиации по всей стране в рамках подготовки к возможному конфликту - чтобы исключить риск уничтожения большого количества самолетов одним ударом.

Выступая в Институте авиации и космонавтики имени Фримена (Freeman Air and Space Institute), он сообщил, что в последние месяцы самолеты уже отрабатывали оперативное рассредоточение на авиабазах по всей Великобритании.

Смит отметил, что Королевские ВВС готовятся к сценарию, при котором "в тылу не остается безопасных мест: вы ведете боевые действия, находясь в Великобритании, но при этом вынуждены постоянно перемещаться".

"Нам нужно чаще практиковать подобное - быть максимально готовыми, используя все имеющиеся у нас средства, оптимизированные для того типа конфликта, с которым, как мы полагаем, нам, возможно, придется столкнуться", - подчеркнул он.

Как указывает издание, британские военные готовятся к возможному конфликту в Европе к 2030 году. Ранее в этом году Королевские ВВС провели учения Agile Warrior ("Гибкий воин"), целью которых была всесторонняя проверка способности военных защитить Великобританию в случае прямого нападения.