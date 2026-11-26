Top Gear вернется в эфир в 2028 году под руководством Гордона Рамзи

Гордон Рамзи на автодроме в Лас-Вегасе Фото: Bradley Collyer/PA Images via Getty Images

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи станет новым ведущим автомобильного шоу Top Gear, выход которого был приостановлен после аварии на съемках в 2022 году. Об этом сообщила BBC.

Новый сезон культовой программы планируется выпустить в эфир в 2028 году. Съемки пройдут как в Великобритании, включая автодром Дансфолд на юго-западе Лондона, который традиционно используется для производства передачи, так и за рубежом.

"В лучшие годы Top Gear всегда строился на неожиданности, зрелищности и контролируемом хаосе. Мы хотим сохранить этот дух, добавив свежую энергию и амбиции для новой аудитории", - заявил Рамзи.

Программа не выходила в эфир с 2022 года после серьезной аварии с участием одного из ведущих, бывшего игрока в крикет Эндрю Флинтоффа. Во время съемок он получил травмы лица и ребер, когда управляемый им трехколесный Morgan Super 3 перевернулся на трассе.

Рамзи получил широкую известность благодаря кулинарным проектам Hell's Kitchen и Ramsay's Kitchen Nightmares. Вместе с тем телеведущий давно известен как поклонник автоспорта и коллекционер автомобилей. В его гараже, в частности, находятся модели Aston Martin, Ferrari, Porsche, Land Rover и McLaren.

Для Рамзи участие в проекте станет не первым опытом работы с Top Gear. Он неоднократно появлялся в шоу в качестве гостя, в том числе после его перезапуска в 2002 году, когда программу вели Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй.

Имена соведущих Рамзи BBC планирует объявить позднее. Телекорпорация пообещала, что обновленный Top Gear сохранит традиционные для проекта масштабные автомобильные путешествия, рискованные испытания и зрелищные трюки.