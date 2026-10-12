КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - КНДР осуществила пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря, сообщает "Ренхап" со ссылкой на военных.

Объединенный комитет начальников штабов заявил, что зафиксировал запуск в понедельник утром. Подробности не приводятся.

Последний запуск Северная Корея совершила 3 октября. Тогда Пхеньян выпустил баллистическую ракету из района Вонсан.

На следующий день северокорейские государственные СМИ сообщили, что лидер страны Ким Чен Ын наблюдал за запуском стратегической ракеты средней дальности в рамках подготовки ракетных войск, использующих "гиперзвуковую систему стратегического вооружения".