Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в центральной части Индонезии

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на острове Сулавеси в центральной части Индонезии, сообщает в понедельник Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 00:35 мск в понедельник землетрясения находился примерно в 126 км западнее города Горонтало в северной части Сулавеси.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,3. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 110,5 км, а эпицентр - на острове Пунту Даа, расположенном в заливе Томини, в 150 км к западу от Горонтало.