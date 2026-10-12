Поиск

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в центральной части Индонезии

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано на острове Сулавеси в центральной части Индонезии, сообщает в понедельник Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 00:35 мск в понедельник землетрясения находился примерно в 126 км западнее города Горонтало в северной части Сулавеси.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,3. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 110,5 км, а эпицентр - на острове Пунту Даа, расположенном в заливе Томини, в 150 км к западу от Горонтало.

Индонезия землетрясение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Глава МИД Ирана призвал Эр-Рияд искать политическое решение конфликта с хуситами

Один человек погиб, более десяти ранены после новой атаки на аэропорт в Эр-Рияде

 Один человек погиб, более десяти ранены после новой атаки на аэропорт в Эр-Рияде

В Совбезе Ирана назвали ответ Вашингтона на предложение Ирана недостаточным

 В Совбезе Ирана назвали ответ Вашингтона на предложение Ирана недостаточным

Уиткофф и Кушнер пока не планируют посещать Россию

Трамп добивается от Москвы и Киева приостановки ударов исключительно по НПЗ

 Трамп добивается от Москвы и Киева приостановки ударов исключительно по НПЗ

США угрожают заблокировать поставки оружия Украине, если атаки на энергообъекты РФ продолжатся

Что произошло за день: воскресенье, 11 октября

Ураган "Саймон" вплотную приблизился к Мексике

 Ураган "Саймон" вплотную приблизился к Мексике

Аэропорт в Эр-Рияде вновь попал под удар
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3878 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12241 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 5 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 122 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 459 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов