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МИД Узбекистана осудил атаку хуситов на аэропорт Эр-Рияда

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Узбекистана решительно осудило атаку хуситов на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, приведшую к гибели людей и ранениям мирных жителей.

"Министерство иностранных дел Республики Узбекистан глубоко потрясено и решительно осуждает смертоносную атаку хуситов на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, которая привела к трагической гибели невинных людей и ранениям мирных жителей", - говорится в заявлении МИД.

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Внешнеполитическое ведомство выразило соболезнования семьям и близким погибших, а также сочувствие пострадавшим, пожелав раненым скорейшего выздоровления.

МИД заявил о поддержке суверенитета, территориальной целостности и безопасности Саудовской Аравии, подчеркнув, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру являются серьезным нарушением норм международного права и должны быть немедленно прекращены.

В ведомстве призвали все стороны проявлять сдержанность, не допускать дальнейшей эскалации напряженности и разрешать разногласия путем диалога и дипломатии в соответствии с международным правом и принципами Устава ООН.

"Республика Узбекистан выражает искреннюю солидарность с братским народом и правительством Королевства Саудовская Аравия и вновь подтверждает свою приверженность делу укрепления мира, стабильности и безопасности в регионе", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, за последние дни международный аэропорт Эр-Рияда неоднократно подвергался атакам.

В результате воскресной атаки, по данным управления гражданской авиации Саудовской Аравии, погиб один человек и 11 пострадали. Удар пришелся на два пассажирских терминала, где возник пожар.

По последним представленным властями данным, в результате субботней атаки на аэропорт Эр-Рияда погибли 12 человек и ранены 309.

Узбекистан Эр-Рияд Саудовская Аравия
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