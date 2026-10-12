Австралия осудила удары хуситов по Саудовской Аравии

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что осуждает удары хуситов по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде.

"Нападения хуситов на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру неприемлемы и должны быть прекращены", - написала она в соцсети X.

Она также посоветовала австралийцам не ездить в Эр-Рияд и "пересмотреть необходимость поездок в Саудовскую Аравию".

В результате удара хуситов по аэропорту Эр-Рияда 10 октября погибли 13 человек. Ранее сообщалось о 12 погибших.

Посольство Индии в Саудовской Аравии сообщило в соцсети X, что гражданин Индии, получивший ранения в результате субботнего нападения, скончался, а еще трое пострадавших остаются в реанимации, но их состояние "стабильное", еще два человека лежат в обычных палатах, остальных выписали.

За последние дни международный аэропорт Эр-Рияда неоднократно подвергался атакам. В результате воскресной атаки, по данным управления гражданской авиации Саудовской Аравии, погиб один человек и 11 пострадали. Удар пришелся на два пассажирских терминала, где возник пожар.