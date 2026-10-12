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Саудовская Аравия испытывает нехватку средств ПВО для отражения ударов хуситов

Саудовская Аравия испытывает нехватку средств ПВО для отражения ударов хуситов
Фото: Mohammed Hamoud/Getty Images

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Саудовской Аравии не хватает систем ПВО для перехвата всех ракет и дронов, запускаемых хуситами по территории королевства, сообщает в понедельник The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Саудовская Аравия испытывает трудности с тем, чтобы обеспечить безопасность обширной территории страны, и перебрасывает зенитные батареи с места на место в попытке защитить свои дворцы и энергетическую инфраструктуру", - заявили собеседники издания.

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Они отметили, что Саудовская Аравия обратилась за соответствующей помощью к Пакистану. По их словам, Эр-Рияд также рассматривает возможности задействовать иностранных бойцов, чтобы оказать поддержку йеменскому правительству в борьбе с хуситами.

По данным издания, власти королевства все активнее ищут дипломатические способы урегулировать конфликт. Наследный принц Мухаммед бен Салман поддерживает экономическое давление на Иран, но также распорядился, чтобы его советники оставляли открытыми каналы связи с Тегераном, разъяснили отсутствие у Эр-Рияда стремления к конфликту.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против объектов саудовской инфраструктуры. Так, в воскресенье они нанесли удары по аэропорту Эр-Рияда, в результате которых более 10 человек погибли и свыше 300 получили ранения.

Саудовская Аравия хуситы Йемен
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