Эр-Рияд разочарован недостатком помощи западных союзников в борьбе с хуситами

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Возглавляющая арабскую коалицию Саудовская Аравия недовольна недостаточной помощью Запада в борьбе с движением "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене, пишет Bloomberg.

"Эр-Рияд разочарован ограниченностью помощи со стороны западных союзников", - сообщили источники агентства.

Так, хотя Великобритания предоставила свой топливозаправщик, запросы Саудовской Аравии на дополнительную оборонительную поддержку последних недель пока не были одобрены, отмечает Bloomberg.

Франция в свою очередь заявляла, что направит оборонительную военную технику в Янбу, саудовский порт на Красном море.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем три недели назад заявил, что Лондон окажет помощь Эр-Рияду дозаправкой самолетов в воздухе в ответ на запрос Саудовской Аравии о военной поддержке.

4 октября признанное на международном уровне правительство Йемена начало контрнаступательную операцию против хуситов, которые осенью заняли йеменское побережье Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

В пятницу сообщалось, что силам коалиции во главе с Саудовской Аравией, возможно, удалось полностью выбить хуситов из районов вблизи Баб-эль-Мандебского пролива. Хуситы эту информацию опровергают. Также на минувшей неделе поступали данные и об ответных атаках хуситов по объектам гражданской инфраструктуры в столице Саудовской Аравии - международному аэропорту имени короля Халида.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена, и наносит авиационные удары по позициям хуситов. Йемен имеет для королевства огромное стратегическое значение, поскольку через Баб-эль-Мандебский пролив транспортируются миллионы баррелей саудовской нефти.