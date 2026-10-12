В Баку арестованы 37 протестующих против требований к школьной форме

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Баку арестованы 37 человек за протесты против новых требований к школьной форме, сообщило МВД Азербайджана.

Несколько человек препятствовали исполнению утвержденных кабинетом министров страны правил об обязательной форме в государственных общеобразовательных учреждениях, следует из сообщения. Они создавали конфликтные ситуации с работниками учреждений образования, причинили ущерб государственным учебным заведениям, а также пытались препятствовать движению транспорта и нормальной работе школ.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 233 УК (организация действий, вызывающих нарушение общественного порядка, или активное участие в таких действиях).

Правительство Азербайджана в сентябре изменило правила о внешнем виде учеников госшкол. Новые правила запрещают школьникам носить элементы одежды, которые нарушают единый стандарт формы или не соответствуют светскому характеру обучения.