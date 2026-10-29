Алиев пропустит саммит Организации тюркских государств в Турции

Азербайджанское агентство Report уточнило, что президент страны не сможет приехать из-за плотного графика

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев пропустит саммит Организации тюркских государств (ОТГ) в Турции 29-30 октября в связи с плотным рабочим графиком, сообщило азербайджанское агентство Report со ссылкой на источники.

По данным агентства, 30 октября Алиев примет участие в награждении финалистов, впервые проводимых в Баку чемпионата мира и фестиваля ФИФА U-15.

"30 октября состоятся финальный матч и официальная церемония закрытия турнира. Участие главы государства в церемонии награждения было запланировано заранее", - отметил источник.

По поручению президента Азербайджан на саммите ОТГ представит министр иностранных дел Джейхун Байрамов. Представители Азербайджана также примут активное участие и в других мероприятиях в рамках саммита.

В отношениях между Баку и Анкарой в последнее время наблюдается некоторая напряженность. Кабинет министров Азербайджана в сентябре внес изменения в правила, регулирующие внешний вид учеников государственных школ. Новые правила запрещают школьникам носить элементы одежды, которые нарушают единый стандарт формы или не соответствуют светскому характеру обучения.

В ответ на это решение ряд представителей правящей партии Турции выступили с резкими заявлениями в адрес Баку и призвали пересмотреть это решение.

В ответ правящая партия Азербайджана "Ени Азербайджан" (YAP) призвала представителей правящей партии Турции - Партии справедливости и развития (AKP) воздержаться от заявлений и действий, способных нанести вред отношениям Баку и Анкары. В Баку расценивают действия правящих кругов Турции как вмешательство во внутренние дела Азербайджана.

Кроме этого, Генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск восемь граждан Турции за призывы к насильственной смене власти и разжиганию религиозной ненависти.

МИД Азербайджана со своей стороны внес 31 гражданина Турции в список нежелательных лиц и запретил им въезд на территорию страны. Основанием для этого стали заявления указанных лиц в соцсетях и интернет-платформах, направленные против суверенитета, национальной безопасности, конституционного строя, народа и руководства Азербайджана. Кроме того, в их публикациях содержались призывы к насильственной смене власти и разжиганию религиозной ненависти на почве радикализма. В список "нежелательных лиц" включены журналисты, блогеры, ведущие различных телеканалов, политологи, политики, экономисты.