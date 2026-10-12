ЕС включил в санкционный список головное ПАО автопроизводителя "ГАЗ"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел санкции против российского производителя грузовиков и автобусов ПАО "ГАЗ"

Решение о включении ПАО "ГАЗ" в европейские санкционные списки опубликовано в понедельник в официальном журнале ЕС.

В качестве обоснования данного решения приводится утверждение о том, что компания является частью российского военно-промышленного комплекса, что, в частности, позволяет ей получать субсидии для покрытия расходов на жилье для сотрудников.

ПАО "ГАЗ" выступало центром консолидации активов группы "ГАЗ", производящей легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты.

Ранее ПАО "ГАЗ" также подпал под американские санкции - компания была включена в SDN list еще в 2018 г. В конце мая 2022 г. санкции США в ее отношении вступили в полную силу.