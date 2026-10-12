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Под санкции ЕС попал ярославский "Автодизель" из группы "ГАЗ"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел санкции против ярославского ПАО "Автодизель" (Ярославский моторный завод, ЯМЗ, входит в дивизион "Силовые агрегаты" группы "ГАЗ"). Этоо решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

Санкции введен, поскольку компания, по оценке ЕС, является частью российского военно-промышленного комплекса, что, в частности, позволяет ей получать субсидии для покрытия расходов на жилье для сотрудников.

На тех же основаниях под санкции ЕС подпали производитель грузовиков и автобусов ПАО "ГАЗ", а также дочернее камазовское АО "Торгово-финансовая компания КАМАЗ" и ее гендиректор Андрей Кожевников. Ранее компания уже была под американскими санкциями, как и основное ПАО "КАМАЗ", включенное также в европейские, британские и ряд других санкционных списков.

ПАО "ГАЗ" выступало центром консолидации активов группы "ГАЗ", производящей легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты.

Ранее ПАО "ГАЗ" также попал под американские санкции - компания была включена в SDN list еще в 2018 году. В конце мая 2022 года санкции США в ее отношении вступили в полную силу.

ПАО "Автодизель" производит дизельные моторы для грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной и спецтехники.

газ США Евросоюз Автодизель Андрей Кожевников
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