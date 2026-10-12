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ЕС ввел санкции против более 1,5 тыс. юрлиц и физлиц за связи с ОПК России

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Власти ЕС ввели санкции против 826 структур и 743 человек за то, что они, по версии Евросоюза, имеют отношение к оборонно-промышленному комплексу РФ, говорится в тексте решения, опубликованном в понедельник в официальном журнале ЕС.

Кроме того, в ЕС приняли решение о введении ограничительных мер в отношении 77 человек в связи с проведением выборов в Государственную думу Российской Федерации в минувшем сентябре.

В частности, в списках фигурируют акционерное общество "Объединенная ракетно-космическая корпорация" и акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем", Ростовский оптико-механический завод, АО "УПЗ" и Челябинский машиностроительный завод, Невский судостроительно-судоремонтный завод, АО "Кордиант" и АО "Дубненский кабельный завод", Галичский автокрановый завод,"Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники".

Также в списках - несколько швейных фабрик, ПАО "Амурский судостроительный завод" и АО "Омское машиностроительное конструкторское бюро", АО "ТФК "Камаз", ОАО "Раменский приборостроительный завод", Московский электроламповый завод, Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" и "Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники", Челябинский часовой завод "Молния", АО "Миасский машиностроительный завод", АО "136 ЦБПР и АО "356 АРЗ", АО "Адмиралтейские верфи", ООО "Рыбинская Верфь", АО "БПО "Прогресс", АО "НИИ ТМ", "Мотовилихинские заводы" и Мытищинский машиностроительный завод, ФКП НПО "Казанский завод точного машиностроения" и АО "Казанский электротехнический завод", АО "Брянский химический завод имени 50-летия СССР" и АО ""3821 завод по ремонту военно-технического имущества".

Кроме того, добавлены АО "Промтех-Дубна", Бронетанковый ремонтный завод № 81, АО "33 судоремонтный завод", ФГУП 13-й судоремонтный завод Черноморского флота.

"Это самый крупный единовременный список санкций, когда-либо согласованный ЕС. Общее число лиц, подпадающих под санкционный режим в поддержку территориальной целостности Украины, приближается к 4,6 тыс.", - говорится в документе.

ЕС РФ
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