ЕС внес в санкционный список "Северсталь канаты" и "Северсталь подъемные технологии"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Евросоюз ввел санкции против АО "Северсталь канаты" и АО "Северсталь подъемные технологии". Две "дочки" "Северстали" включены в санкционный список ЕС, который был опубликован в понедельник в официальном журнале Евросоюза в рамках крупного санкционного пакета против ОПК.

"Северсталь канаты" - крупнейший производитель канатов и проволоки в РФ и странах СНГ. На предприятии выпускается более 1500 типоразмеров канатов и более 400 - проволоки.

"Северсталь подъемные технологии" - сервисно-дистрибьюторский канатный центр (насчитывает 13 сервисных канатных центров) компаний "Северсталь-метиз", занимается производством и продажей стальных канатов, а также грузоподъемных стропов и комплектующих.

В начале 2022 года ЕС ввел санкции против акционера "Северстали" Алексея Мордашова (владеет 77% через российские структуры), уже в марте компания объявила о прекращении экспорта в Европу. Позднее потери из-за ареста западных счетов и складов компании Мордашов оценивал в $400 млн. Сама "Северсталь" в 2022 году была включена в SDN List США, как и основной владелец меткомпании и члены его семьи.