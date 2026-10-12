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ЕС ввел санкции против поставщиков компонентов для производства в РФ ракет, дронов и самолетов

ЕС ввел санкции против поставщиков компонентов для производства в РФ ракет, дронов и самолетов
Фото: Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В новых антироссийских списках санкций ЕС фигурируют компании, которые поставляют детали для таких типов вооружений, как ракеты, БПЛА и самолеты, говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

"Перечисленные компании поставляют ключевые компоненты для некоторых из наиболее передовых видов российских систем вооружений, включая ракеты, БПЛА и самолеты", - отмечается в документе.

В частности речь идет об электронике и полупроводниках, микросхемах и компьютерах, таком навигационном оборудовании, как радары, антенны и передатчики; системах для авиации, спутников и ракет, взрывчатке и боеприпасах, оптическом оборудовании и навигационной аппаратуре.

В пресс-релизе отметили, что под санкциями оказались поставщики, являющиеся "сердцем" российского оборонно-промышленного комплекса.

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