ЕС работает над следующим пакетом санкций против РФ

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Страны ЕС продолжают работу над очередным, 22-м, пакетом санкций против России, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

"Работа над 22-м пакетом продолжается", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее в понедельник ЕС ввел санкции против более 1,5 тыс. юридических и физических лиц из РФ. Однако речь шла не о новом санкционном пакете, а о применении согласованных ранее ограничительных мер.