Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Связь уровня счастья с плотностью популяции кошек, симуляция дальнего космического полета у крыс и как узоры на крыльях бабочек сбивают хищников с толку

Фото: Dasril Roszandi/NurPhoto via Getty Images

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Биологи из Великобритании выяснили, что узоры на крыльях бабочек создают иллюзорные сигналы движения, которые сбивают зрительную систему хищников с толку. Исследователи провели высокоскоростную съемку свободного полета бабочек и смоделировали эволюцию узоров с помощью генетического алгоритма. В результате экспериментов естественные узоры создали визуально более запутанное движение, чем крылья без подобных паттернов, а генетический алгоритм независимо пришел к рисункам, схожим с природными. Такая особенность не исключила, а лишь дополнила другие функции узоров: предупреждение, мимикрию и терморегуляцию. Как отмечается, результаты исследователей помогут создать более точные системы обнаружения движущихся объектов для робототехники.

- Шведские ученые выяснили, что не только инсульт повышает риск развития когнитивных нарушений, но и сами когнитивные нарушения связаны с высокой вероятностью инсульта у пожилых людей.

- Кошки снова сделали людей счастливыми. На этот раз – на национальном уровне. Крупный корреляционный анализ ученых из четырех стран показал, что чем больше плотность кошек в стране, тем выше уровень счастья. Плотность кошек в значительной степени и положительно коррелировала с уровнем дохода, ВВП и расходами на здравоохранение. В то же время отрицательная корреляция с этим показателем наблюдалась для высокой распространенности в сыворотке крови иммуноглобулина М к Toxoplasma gondii – возбудителю паразитарного заболевания, передающегося через кошачьи фекалии. Подтвердилась гипотеза авторов о том, что более высокий уровень благосостояния, государственных инвестиций и плотности кошек связаны с более низкой распространенностью T. gondii и высоким уровнем национального счастья.

- В 2017 году на страницах журнала Current Biology развернулась необычная дискуссия: одна группа ученых доказывала, что гусеницы восковой моли поели полиэтиленовый пакет, а другая – что только погрызли. Почти девять лет спустя все еще трудно сказать, кто из них был прав. В этом материале N+1 разбирался, почему не все пластики так хорошо растворяются под действием ферментов и что мешает убедиться в том, что пластик на самом деле деградирует.

- Норвежские исследователи проанализировали древние изменения уровня океана за последние 320 млн лет и показали, что в прошлом Земля пережила несколько эпизодов относительно быстрого истинного полярного блуждания.

- Aмериканские ученые подвергли крыс воздействиям, напоминающим условия дальнего космического полета, и выяснили, что симуляция галактической радиации вызывает у них фиброз сердца независимо от действия микрогравитации, микрогравитация без излучения влияет на иммунные клетки и секрецию цитокинов, а оба этих стрессора вместе или по отдельности не влияют на кальциевый гомеостаз.

- Ученые сумели проанализировать фрагментарный геном неандертальского ребенка из грота Тешик-Таш на юго-западе Узбекистана блaгодaря новому инструменту, который позволяет работать с древними геномами, загрязненными ДНК современного человека. Исследователи подтвердили, что останки принадлежали мальчику, который был генетически ближе к европейским, нежели алтайским неандертальцам.

- Число людей с сердечной недостаточностью в мире возросло более чем в два раза за треть века: с 24,9 млн в 1990 году до 56,0 млн в 2023 году.

- Два метеорных потока и Сатурн – в противостоянии. Что появится на небе в октябре 2026 года, можно узнать в этой статье.