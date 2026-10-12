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Новый президент Эстонии Юлле Мадизе вступила в должность

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Новый президент Эстонии Юлле Мадизе (Ulle Madise) принесла в понедельник присягу в парламенте. После этого она считается официально вступившей в должность.

Мадизе заменит уходящего президента Алара Кариса, который пробыл на этом посту один пятилетний срок и в июне отказался баллотироваться на второй. Она стала седьмым президентом Эстонии и второй женщиной на этом посту.

Юлле Мадизе была избрана главой государства на внеочередном заседании парламента 2 сентября на безальтернативной основе в первом туре голосования. За ее кандидатуру проголосовал 71 депутат из 101. Для избрания требовалась поддержка не менее двух третей или не менее 68 голосов депутатов.

Выступая после приведения к присяге с первой президентской речью, она подчеркнула, что в обществе необходимо значительно больше доверия и теплого признания.

"Совершенные за последние десятилетия попытки перевоспитать население, предписать людям, как правильно жить, думать, чувствовать или говорить, принесли прямо противоположный результат. Уроки все извлекли. Теперь пора восстановить доверие", - заявила глава государства.

Президент Эстонии избирается парламентом на пять лет. Согласно Конституции 1992 года, Эстония является парламентской республикой, вследствие чего его полномочия в значительной степени ограничены. Глава государства главным образом является символической фигурой, исполняющей представительские и формальные функции.

Эстония Юлле Мадизе
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