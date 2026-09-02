Президентом Эстонии избрана Юлле Мадизе

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Президентом Эстонии на внеочередном заседании парламента в среду избрана канцлер юстиции Юлле Мадизе (Ulle Madise).

За нее проголосовали 71 депутат из 101, для избрания было достаточно получить две трети голосов или поддержка не менее 68 парламентариев.

Она была избрана на безальтернативной основе по предварительному соглашению четырех парламентских партий из шести.

Мадизе сменит на посту главы государства Алара Кариса, пятилетний срок полномочий которого истекает в октябре нынешнего года. Он еще в июне заявил, что не будет баллотироваться на второй должностной срок.

Мадизе родилась в 11 декабря 1974 года в Эстонии. Окончила юридический факультет Тартуского университета. Преподавала конституционное право в Тартуском университете и Таллиннском техническом университете. С 2015 года - канцлер юстиции. Она считается независимым, беспартийным деятелем.

В СМИ и политических кругах ее рассматривают как юриста, стремящегося дать объективную правовую оценку происходящему. Так, издание Rus.Postimees, собравшее основные высказывания и решения Мадизе по вопросам, непосредственно затрагивающим Россию и русскоязычное население Эстонии, отмечает, что, будучи канцлером юстиции, она заявляла, что санкции против РФ и ее граждан оправданы, но российское гражданство не отменяет права конкретного человека на индивидуальное рассмотрение его случая.

"При введении и применении санкций все равно действуют конституция, правовая определенность, законные ожидания и равное обращение", - подчеркивала Мадизе.

На ее взгляд, конституция не должна подавать сигнал, будто Эстония считает одну большую общественную группу (русскоговорящих жителей - ИФ) угрозой безопасности. Мадизе выступала за то, чтобы расширить возможность получения эстонского гражданства родившимися в Эстонии детьми у лиц без гражданства.

В то же время слабой стороной Мадизе считают компетенцию в области внешней политики и политики безопасности, с которыми ей ранее не приходилось активно сталкиваться. Ей также не приходилось активно участвовать в публичной политической деятельности и потому избиратель знал ее недостаточно хорошо.

Поэтому крупнейшая оппозиционная партия Центра отказалась участвовать в голосовании.

"Кандидат был представлен общественности всего за две недели до выборов, и люди фактически не имели возможности ознакомиться с позициями кандидата в президенты или получить ответ на вопрос, каким президентом станет Юлле Мадизе", - заявил председатель парламентской фракции центристов Лаури Лаатс.

Президент Эстонии избирается на пять лет не более чем на два должностных срока подряд. Согласно конституции, Эстония является парламентской республикой и вследствии этого его полномочия в значительной степени ограничены главным образом представительскими и формальными функциями.