КСИР сообщил об ударе по супертанкеру в Ормузском проливе

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) сообщил, что его ВМС нанесли удар по супертанкеру в Ормузском проливе, передают иранские государственные СМИ.

По данным ВМС КСИР, в понедельник утром удар был нанесен по супертанкеру, следовавшему по несанкционированному маршруту в Ормузском проливе. Отмечается, что это уже третье судно, подвергшееся атаке в этих водах за последние двое суток.

"Как и предыдущие нарушители, этот танкер, отключив систему автоматической идентификации и проигнорировав предупреждения ВМС КСИР, намеревался выйти из Ормузского пролива, нарушив установленный там порядок и безопасность. В результате по нему был нанесен удар", - говорится в заявлении КСИР.