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WSJ сообщила об угрозах Ирана ударить по саудовским нефтяным объектам

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В руководстве Ирана дают понять, что если США снова начнут атаковать Иран, его военные готовы ответить ударами по целям в регионе, в том числе по нефтяным объектам Саудовской Аравии, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Некоторые из собеседников газеты заявили, что в случае возобновления конфликта Тегеран предупредил власти арабских стран о возможности нанести удары по целям в регионе, в том числе по саудовским нефтяным предприятиям. Пытаясь сдержать потенциальное нападение, некоторые иранские чиновники намекали, что ВС Ирана могут совершить наземное вторжение в соседние государства.

Кроме того, правительство Ирана заявило посредникам в его контактах с Вашингтоном, что иранские военные могут пойти на более агрессивные действия в отношении вооруженных сил США, попытаются потопить американские корабли.

Вместе с тем, по данным спутниковой съемки, Иран усиливает защиту важнейших целей, включая ядерные объекты и приграничные зоны. Спутниковые снимки компании Vantor Technologies показывают, что в сентябре иранские рабочие возвели земляные валы вокруг объектов в районе горы Кух-е Коланг (англ.: Пикакс) и Натанза, в попытке помешать вероятным наземным рейдам противника. Иранские власти заявляли, что оборудуют убежища, делают запасы на случай кризиса в аэропортах, портах, на электростанциях.

В октябре президент США Дональд Трамп говорил, что Вашингтон проводит содержательные переговоры с Ираном. Он заверил, что не собирается атаковать Иран как минимум до промежуточных выборов, которые пройдут 3 ноября. Однако в американских СМИ появлялись сообщения, что вооруженные силы США готовятся к возможному возобновлению ударов.

Иран США Саудовская Аравия
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