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Граждане Вьетнама до 15 октября 2027 года смогут въезжать в РФ без виз

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин до 15 октября 2027 года ввел безвизовый въезд в Россию для граждан Вьетнама, прибывающих в страну на срок до 30 дней с гостевым или деловым визитом и туристов.

"Установить, что до 15 октября 2027 года включительно граждане Социалистической Республики Вьетнам вправе осуществлять въезд в Российскую Федерацию и пребывать в Российской Федерации не более 30 дней с гостевым или деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических, спортивных мероприятиях, а также осуществлять транзитный проезд через территорию Российской Федерации и выезд из Российской Федерации без оформления виз на основании общегражданского паспорта гражданина Социалистической Республики Вьетнам", - говорится в указе главы государства, опубликованном на Официальном портале правовой информации.

Данный порядок посещения РФ не распространяется на трудовых иммигрантов, в том числе журналистов и студентов, а также приезжающих в страну для проживания.

Указ вступает в силу с 15 октября 2026 года.

Вьетнам Владимир Путин
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