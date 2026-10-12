Каллас предложила дополнить санкции против РФ за "манипулирование информацией"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Кая Каллас предложила внести в антироссийские санкционные списки еще 100 позиций, направленных на инфраструктуру, занимающуюся, по ее словам, манипулированием информацией.

"Мы предлагаем внести в санкционные списки дополнительные 100 пунктов, направленные на российскую инфраструктуру, связанную с информационным манипулированием и вмешательством за рубежом (FIMI)", - заявила она журналистам в понедельник.

Она отметила, что ЕС уже расширил на 65 стран программы подготовки, направленные на борьбу с дезинформацией, и закрыл десятки сайтов и сотни реклам, по ее словам, ведущие к "российской сети вербовки наемников в Африке".

В ЕС FIMI называют растущей угрозой в сферах безопасности и внешней политики. Этим вопросом в союзе занимается Европейская служба внешних связей.