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Politico пишет, что Мерц пытается провести ребрендинг ХДС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц представил в понедельник обновленный имидж правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС), пытаясь реанимировать свой крайне низкий рейтинг популярности, сообщает Politico.

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"Новый облик консерваторов выглядит на удивление "социал-демократическим". Этот шаг - часть попытки реформировать ХДС после двух болезненных поражений на региональных выборах в восточной Германии в прошлом месяце, где партия уступила ультраправым. Многие связывают эти неудачи с рекордно низким уровнем поддержки канцлера", - пишет издание.

В прошлом остался, по крайней мере пока, жесткий политик, который когда-то поучал немцев, призывая их больше работать и реже брать больничные ради экономического роста. Новый партийный манифест звучит мягче и доброжелательнее, делая упор на "доступности цен" и "большей социальной справедливости", отмечают авторы статьи.

"Мы должны бороться как с реальной, так и с воспринимаемой обществом несправедливостью в нашей стране и в кратчайшие сроки сделать жизнь людей более доступной по цене. Только так можно укрепить долгосрочное доверие к необходимым нам реформам и переменам", - заявил Мерц в штаб-квартире партии в Берлине после двухдневного совещания с руководством ХДС.

По информации Politico, канцлер попытался доказать, что этот сдвиг - не просто риторика, и выступил с конкретными финансовыми инициативами. Он объявил о плане снижения налога на электроэнергию до минимального уровня, установленного в ЕС, чтобы поддержать немецкие семьи и промышленность. По его словам, эта мера обойдется бюджету в 5 млрд евро ежегодно.

В документе под названием "Что нужно сделать сейчас" руководство ХДС также согласовало планы по расширению льгот для родителей, повышению доступности жилья за счет смягчения строительных норм, обеспечению доступа пациентов с государственной медицинской страховкой к врачам дефицитных специальностей, а также по "сохранению и обеспечению справедливости в системе социального государства".

Вместе с тем значительная часть документа по-прежнему продвигает принципы, важные для консервативного электората: сокращение государственного регулирования, ограничение притока просителей убежища и депортацию иностранцев, обвиняемых в совершении преступлений. Мерц также обещает продолжать реформы, направленные на сокращение расходов.

"Однако его новая доктрина облечена в более мягкие политические формулировки, призванные повысить популярность канцлера и спасти правительство. Пока неясно, окажется ли этот ребрендинг достаточным для успеха Мерца", - делает вывод издание.

Сам канцлер признал масштаб проблемы. "Нельзя просто взять и перестроить партию за одну ночь. Это было очевидно еще до совещания за закрытыми дверями. Нам предстоит выбраться из этой глубокой ямы, а также преодолеть кризис доверия. Мы корректируем курс. Мы хотим показать, что готовы к переменам, да и с учетом результатов выборов мы просто обязаны быть к ним готовы", - констатировал Мерц.

ФРГ Фридрих Мерц Христианско-демократический союз
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