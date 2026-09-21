Поиск

АдГ побеждает на выборах в ландтаг земли Мекленбург-Передняя Померания в ФРГ

ХДС канцлера Мерца не преодолел пятипроцентный барьер и не проходит в парламент Мекленбурга-Передней Померании

АдГ побеждает на выборах в ландтаг земли Мекленбург-Передняя Померания в ФРГ
Сторонники партии "Альтернатива для Германии" на предвыборном митинге
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) уверенно побеждает на выборах в парламент (ландтаг) федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, набрав 38,2% голосов, передает NDR со ссылкой на предварительные данные избиркома после подсчета 100% протоколов.

В миреЛидер АдГ нацелена получить не менее 40% голосов на федеральных выборахЛидер АдГ нацелена получить не менее 40% голосов на федеральных выборахЧитать подробнее

Согласно опубликованным после полуночи (01:00 МСК) результатам, АдГ набрала 38,2% голосов.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) занимает второе место с 35,5%. У "Левой партии" 6,5%, "Зеленые" получили 5,7%.

При этом партия канцлера Германии Фридриха Мерца "Христианский демократический союз" (ХДС) получает 4,9% и не проходит в ландтаг земли Мекленбург-Передняя Померания, не преодолев пятипроцентный барьер.

Партия ССВ следует за ХДС с 4,8% и также не проходит в парламент этой федеральной земли.

Партия "Альтернатива для Германии" выступает за отмену антироссийских санкций, восстановление отношений с Москвой, ограничение иммиграции, пересмотр отношений ФРГ с Евросоюзом, а также за отказ от предоставления военной помощи Киеву. АдГ заняла первое место на недавних выборах в земле Саксония-Анхальт, едва не получив абсолютное большинство голосов, в то время как ХДС Мерца потерял более половины своей электоральной поддержки.

ФРГ Альтернатива для Германии
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

АдГ побеждает на выборах в ландтаг земли Мекленбург-Передняя Померания в ФРГ

 АдГ побеждает на выборах в ландтаг земли Мекленбург-Передняя Померания в ФРГ

Что произошло за день: воскресенье, 20 сентября

Более 212 тысяч россиян проголосовали за рубежом

Трамп прогнозирует крупные события, связанные с Ираном, в не самом отдаленном будущем

 Трамп прогнозирует крупные события, связанные с Ираном, в не самом отдаленном будущем

Пезешкиан изложит на ГА ООН позицию Ирана по конфликту с США

В Германии проходят выборы в парламент Берлина и Мекленбурга-Передней Померании

 В Германии проходят выборы в парламент Берлина и Мекленбурга-Передней Померании

КНДР запустила еще одну ракету в восточном направлении

Что случилось этой ночью: воскресенье, 20 сентября

Начальники генштабов стран НАТО избрали председателя Военного комитета альянса

 Начальники генштабов стран НАТО избрали председателя Военного комитета альянса

Что произошло за день: суббота, 19 сентября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11862 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3751 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 163 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 91 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 458 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2527 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 188 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 478 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 121 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 258 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 146 материалов