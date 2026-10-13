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Трамп заявил, что Путин и Зеленский поддерживают идею энергетического перемирия

Трамп заявил, что Путин и Зеленский поддерживают идею энергетического перемирия
Фото: Aaron Schwartz/Getty Images

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Идею приостановки взаимных ударов по энергетической инфраструктуре поддерживают и Россия, и Украина, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я думаю, что они оба согласны", - сказал он журналистам в Вашингтоне, говоря о президентах РФ Владимире Путине и Украины Владимире Зеленском.

Трамп добавил: "Знаете, почему они согласны? Потому что я сказал обоим: "Вы согласны".

Американский президент также выразил мнение, что обе стороны, возможно, нарушают эти договоренности. "Мы посмотрим за этим", - заключил Трамп.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 октября 2026 года Военная операция на Украине
США Дональд Трамп Россия Украина энергетика
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