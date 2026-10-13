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Трамп считает, что Путин более заинтересован в украинском урегулировании

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин более нацелен на урегулирование украинского конфликта, чем президент Украины Владимир Зеленский, заявил президент США Дональд Трамп.

"Думаю, что Путин в большей степени хочет заключить сделку, чем Зеленский", - сказал он журналистам в Вашингтон.

По мнению Трампа, "нам нужно сделать так, чтобы и Зеленский хотел заключить сделку".

"Наверное, они оба хотят закончить сделку, но не знают как. Мы им с этим поможем", - пообещал американский лидер.

На этом же брифинге Трамп заявил, что и Путин, и Зеленский поддерживают идею приостановки взаимных ударов по энергетической инфраструктуре.

Президент США добавил: "Знаете, почему они согласны? Потому что я сказал обоим: "Вы согласны".

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 октября 2026 года Военная операция на Украине
США Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский украинское урегулирование
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