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Президент США не исключил, что встретится с Ким Чен Ыном в ноябре

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ноябре.

"Я могу. Это будет захватывающе, не так ли? Но я с ним хорошо лажу", - сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о возможности встречи с Ким Чен Ыном в ноябре в Азии.

В конце августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники писала, что американский президент ищет возможность встретиться с северокорейским лидером во время поездки осенью в Азию.

Американский лидер намерен приехать на саммит АТЭС в китайский Шэньчжэнь, который пройдет 18-19 ноября. Перед этим ему предстоит посетить форум АСЕАН в Маниле.

Трамп и Ким Чен Ын встречались трижды во время первого президентского срока Трампа, в том числе на саммите в Сингапуре в 2018 году и на втором саммите в Ханое в 2019 году, но их переговоры не привели к заключению соглашения по ядерной программе Северной Кореи.

США Дональд Трамп КНДР Ким Чен Ын
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