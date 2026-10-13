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Президент США считает, что украинскому урегулированию мешает ненависть Путина и Зеленского

В миреТрамп считает, что Путин более заинтересован в украинском урегулированииЧитать подробнее

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в очередной раз выразил мнение, что вражда между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским мешает урегулированию украинского конфликта.

"Между обоими лидерами - сильная ненависть", - сказал Трамп, выступая на предвыборном митинге в штате Огайо.

Трамп вновь выразил мнение, что стороны конфликта на самом деле хотели бы прекратить боевые действия, но пока не знают, как это сделать. "Думаю, в конце концов мы найдем решение", - сказал американский президент.

США Дональд Трамп Владимир Путин Владимир Зеленский украинское урегулирование
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