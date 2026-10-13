Землетрясение произошло в Панаме

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на северном побережье Панамы, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр произошедшего в 02:28 мск во вторник землетрясения находился в 144 км западнее города Ла Чоррера.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения также в 6,1. По данным американских сейсмологов, очаг землетрясения находился на глубине 10 км, а эпицентр - в нескольких километрах от южного побережья Панамы в акватории Тихого океана.