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Власти Панамы провели первоначальную оценку ущерба от мощного землетрясения

Власти Панамы провели первоначальную оценку ущерба от мощного землетрясения
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Не менее $61 млн потребуется Панаме лишь для восстановления медицинских учреждений, пострадавших от мощного землетрясения в пятницу на прошлой неделе, сообщило во вторник EFE.

"У нас в стране 842 больницы, 67 из них пострадали. Для их восстановления потребуется около $61 млн долларов", - приводит агентство слова министра здравоохранения Панамы Фернандо Бойда Галиндо.

Также предстоит провести восстановительные работы примерно в 1,3 тыс. домах.

Согласно обновленному отчету, землетрясение повредило более 2 тыс. строений, включая более 1280 домов, 656 школ, более 60 административных зданий, 44 церкви, 24 медицинских центра, 11 гостиниц, а также автомагистрали и мосты по всей стране.

Полностью материальный ущерб пока не оценен, но власти уже объявили чрезвычайное положение в стране, чтобы направить до $100 млн на устранение последствий произошедшего.

О землетрясении магнитудой 7,2 сообщалось 9 октября. Во вторник стало известно о землетрясении на северном побережье магнитудой 6,1.

Панама
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