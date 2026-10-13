Один человек погиб, несколько пострадали в парке развлечений Six Flags в США

Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, несколько получили травмы в результате инцидента на одном из аттракционов парка развлечений в американском штате Джорджия, сообщает CBS News.

По данным полиции, происшествие произошло в Six Flags Over Georgia в понедельник, около 16:00 по местному времени (23:00 по Москве). Личность погибшего не раскрывается.

Хотя полиция не уточнила, какой именно аттракцион был вовлечен, съемочная группа CBS News Atlanta зафиксировала остановку американской горки "Голиаф". Посетителей эвакуировали с ее самой высокой точки по аварийной лестнице.

Компания Six Flags заявила, что "глубоко опечалена" случившимся и оказывает поддержку пострадавшим гостям и сотрудникам. В парке отметили, что взаимодействуют с местными властями в рамках расследования.

Мэр Мейблтона Майкл Оуэнс сообщил, что городской департамент общественной безопасности координирует действия с полицией округа Кобб и администрацией парка.

Аттракцион "Голиаф", открытый в 2006 году, является самым высоким в парке: его максимальная высота достигает 61 м, а падение - 51,8 м при скорости до 113 км/ч.