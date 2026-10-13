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Трамп не верит, что Россия и Китай оказывают поддержку Ирану

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что Китай и Россия оказывают поддержку Ирану.

"Я вижу множество комментариев от радикальных левых придурков и сумасшедших о том, что Китай и Россия помогают "прекрасной" Исламской Республике Иран. Если это и так, то помощь оказывается на очень низком уровне, но я в это не верю", - написал Трамп в соцсети The Truth Social.

При этом он отметил, что Москва и Пекин слишком многим рискуют.

"И мы бы об этом (помощи Ирану - ИФ) узнали, и узнали бы очень быстро", - заключил президент США.

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