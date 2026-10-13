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Куренков поздравил главу кабмина КНДР с годовщиной образования Трудовой партии Кореи

Передал в подарок для Ким Чен Ына огнетушитель

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков на встрече в Пхеньяне с председателем кабинета министров КНДР Пак Тхэ Соном передал привет от президента России Владимира Путина и председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

"Прежде всего, поздравляю вас с 81-й годовщиной образования Трудовой партии Кореи и передаю вам привет от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и председателя правительства России Михаила Владимировича Мишустина", - сказал он.

Министр отметил, что России стремится к укреплению взаимодействия с коллегами из КНДР, руководствуясь договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Корейской Народно- Демократической Республикой. "Сотрудничество по линии чрезвычайных ведомств мы также стремимся развивать в духе дружбы и добрососедства", - сказал Куренков.

Позже он передал в подарок для главы КНДР Ким Чен Ына огнетушитель, произведенный специально для северокорейского лидера в Подмосковье.

"Я хотел бы вручить этот воздушно-эмульсионный огнетушитель, который хотел бы подарить лидеру КНДР Ким Чен Ыну", - сказал он на встрече с Пак Тхэ Соном.

"На нем изображены флаги и гербы Российской Федерации и Корейской Народно- Демократической Республики в знак нашей бесконечной дружбы", - сказал Куренков, добавив: "очень надеемся, что уважаемому Ким Чен Ыну этот огнетушитель не понадобится".

Александр Куренков КНДР Ким Чен Ын МЧС России
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