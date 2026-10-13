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WP узнала о подготовке США и Европой плана по урегулированию украинского кризиса

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - США и Европа ведут работу над планом урегулирования украинского кризиса, который будет включать в себя, в частности, энергетическое сотрудничество РФ, Украины и Европы, а также решение проблем с безопасностью сторон, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

"США и Европа медленно прорабатывают мирное предложение, которые принесет выгоду в сферах финансов и безопасности и Украине, и России, в качестве основы для территориального урегулирования. (...) По словам чиновника США, пакет мер будет состоять из четырех элементов", - информирует WP.

"Одним из них будет экономическая интеграция России, Украины и Европы посредством энергетического соглашения. Его составляющей мог бы быть трубопровод, по которому российские нефть и газ будут поступать в Европу, а Украина и Россия разделят прибыль. Чиновник отметил, что трубопровод мог бы резко сократить европейские издержки в энергетике. Вдобавок, кроме долгосрочного доступа РФ на европейский энергетический рынок, мирное соглашение уточнит, как и когда отменят экономические санкции", - передает издание.

Вместе с тем, Украина должна будет получить от США и Европы гарантии безопасности наподобие статьи 5 устава НАТО. Собеседник издания продолжил, что Россия также будет вести переговоры с Европой на тему ее причин для беспокойства в сфере безопасности, но тут детали неясны.

Еще один элемент плана предполагает прекращение конфликта на нынешней линии боевого соприкосновения.

Инициатива предусматривает восстановление Украины; основу для этого должны создать Всемирный банк и консорциум BlackRock. Переговорщики запросили у Киева точные цифры средств для восстановления, а также гарантии того, что деньги не будут израсходованы нецелевым образом.

WP отмечает, что хотя страны Европы не были довольны соглашением США и РФ по дизелю, но по-видимому, они хотят продолжать дипломатический процесс под руководством спецпосланников американского президента Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. "Настал момент разрядить обстановку и вернуться к работе", - сказал изданию один из европейских дипломатов.

Европа США Украина
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