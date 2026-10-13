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Генконсульство РФ предупредило россиян о перебоях с топливом на Бали

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - На популярном у российских туристов острове Бали в Индонезии возникли перебои в работе автозаправочных станций из-за дефицита топлива, сообщает Генконсульство РФ в Денпасаре.

"В связи с ситуацией с обеспечением топливом на острове Бали просим учитывать возможные перебои в работе автозаправочных станций, отсутствие отдельных видов топлива, а также увеличение транспортной нагрузки и образование заторов на дорогах", - говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.

Как отметили в Генконсульстве, путешественникам следует заблаговременно планировать маршруты передвижения и предусматривать дополнительное время на дорогу; перед поездками уточнять актуальную информацию о дорожной обстановке, а также по возможности избегать необязательных поездок и учитывать возможные задержки при планировании трансферов в аэропорт.

Как сообщает издание The Bali Times, из-за перебоев с поставками топлива на АЗС Денпасара и южного Бадунга, включая район Куты, образовались длинные очереди из-за дефицита наиболее популярного топлива - Pertalite и Pertamax.

Бали Индонезия
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