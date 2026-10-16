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Топ-менеджер Vitol отметил сохранение дефицита судового топлива

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU -Рост экспорта нефти через Ормузский пролив не приводит к увеличению производства высокосернистого мазута (HSFO), что усугубляет дефицит на этом рынке и способствует подъему цен, заявил на конференции в Сингапуре глава азиатского подразделения Vitol Group Киран Галлахер.

По его словам, конфликт на Ближнем Востоке привел к сокращению поставок мазута из стран Персидского залива, в том числе Ирана, на 800 тысяч тонн в месяц, а украинские атаки на российские НПЗ - на 1 млн тонн в месяц.

"Многие считают увеличение потоков нефти через Ормузский пролив универсальным решением, однако больше нефти вовсе не означает больше высокосернистого мазута", - сказал Галлахер.

"Маржа нефтепереработки исключительно высока, и НПЗ максимально увеличивают загрузку мощностей, чтобы воспользоваться этим", - отметил он, имея в виду, что предприятия отдают приоритет выпуску других нефтепродуктов, в частности, дизельного топлива.

По данным ClearLynx, сокращение предложения из-за двух конфликтов привело к росту цен на высокосернистое бункерное топливо, изготовленное на основе HSFO, в Сингапуре до максимума с апреля. Сингапур является крупнейшим в мире поставщиком судового топлива.

Стоимость HSFO в Азии относительно нефти резко выросла 15 октября, достигнув семимесячного максимума, по данным Bloomberg.

Ситуация на рынке низкосернистого мазута является менее напряженной, отметил Галлахер. Условия на этом рынке более благоприятные, поскольку Китай продолжает его экспорт, а, кроме того, осуществляется поставка этого топлива с НПЗ нигерийской Dangote, увеличившей загрузку мощностей с августа.

Vitol Иран Китай Сингапур ClearLynx Киран Галлахер
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