Поиск

Грузовой корабль Cargo Dragon стартовал к МКС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Очередной многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon во вторник стартовал к Международной космической станции (МКС), прямую трансляцию вело NASA.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-35 был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал в штате Флорида в 06:33 по времени Восточного побережья США (в 13:33 по Москве).

Стыковка со станцией намечена на 15 октября. Корабль компании SpaceX доставит на станцию около 2,3 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Он также привезет заключительную пару выдвижных солнечных панелей нового поколения IROSA, которые будут установлены на станции. Их монтаж завершит модернизацию системы энергоснабжения, необходимую для обеспечения критически важных операций МКС, в том числе ее безопасного и контролируемого схода с орбиты, который планируется в конце 2030 года.

Запуск грузовика проводится в рамках контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению орбитальной лаборатории.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане.

С октября 2012 года по август 2025 года компания SpaceX осуществила 34 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

Cargo Dragon Falcon 9 SpaceX NASA МКС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Москве отрицают прямую связь договоренности с Трампом по дизелю и позиции России по Украине

Лукашенко заявил о подготовке Белоруссии к войне для того, чтобы ее избежать

Египет выразил готовность оказать помощь Саудовской Аравии в борьбе с хуситами

 Египет выразил готовность оказать помощь Саудовской Аравии в борьбе с хуситами

Во Франции хакеры нагрели холодильники в сотнях супермаркетов до плюс 50 градусов

 Во Франции хакеры нагрели холодильники в сотнях супермаркетов до плюс 50 градусов

Власти Панамы провели первоначальную оценку ущерба от мощного землетрясения

 Власти Панамы провели первоначальную оценку ущерба от мощного землетрясения

WSJ сообщила об угрозах Ирана ударить по саудовским нефтяным объектам

Visa получила разрешение начать подготовку к выходу на платежный рынок Китая

 Visa получила разрешение начать подготовку к выходу на платежный рынок Китая

Что случилось этой ночью: вторник, 13 октября

Nasdaq и S&P 500 снизились в понедельник, Dow Jones вырос

 Nasdaq и S&P 500 снизились в понедельник, Dow Jones вырос

МВФ символически повысил прогноз роста мировой экономики
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12274 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3889 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 124 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 195 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 148 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2529 материалов