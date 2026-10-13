Грузовой корабль Cargo Dragon стартовал к МКС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Очередной многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon во вторник стартовал к Международной космической станции (МКС), прямую трансляцию вело NASA.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-35 был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал в штате Флорида в 06:33 по времени Восточного побережья США (в 13:33 по Москве).

Стыковка со станцией намечена на 15 октября. Корабль компании SpaceX доставит на станцию около 2,3 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Он также привезет заключительную пару выдвижных солнечных панелей нового поколения IROSA, которые будут установлены на станции. Их монтаж завершит модернизацию системы энергоснабжения, необходимую для обеспечения критически важных операций МКС, в том числе ее безопасного и контролируемого схода с орбиты, который планируется в конце 2030 года.

Запуск грузовика проводится в рамках контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению орбитальной лаборатории.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в океане.

С октября 2012 года по август 2025 года компания SpaceX осуществила 34 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.