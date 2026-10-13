Корабль Cargo Dragon вышел на орбиту и взял курс на МКС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Многоразовый грузовой корабль Cargo Dragon компании SpaceX после отделения от второй ступени ракеты-носителя вышел на орбиту и взял курс на Международную космическую станцию (МКС), сообщило NASA.

Стыковка со станцией намечена на 15 октября в 11:15 по времени Восточного побережья США (в 18:15 по Москве). Корабль должен будет автономно причалить к переднему стыковочному узлу модуля Harmony американского сегмента станции.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-35 был осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал в штате Флорида в 06:33 по времени Восточного побережья США (в 13:33 по Москве).

Корабль компании SpaceX доставит на станцию около 2,3 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем.

Он также привезет заключительную пару выдвижных солнечных панелей нового поколения IROSA, которые будут установлены на станции. Их монтаж завершит модернизацию системы энергоснабжения, необходимую для обеспечения критически важных операций МКС, в том числе ее безопасного и контролируемого схода с орбиты, который планируется в конце 2030 года.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась в восьмой раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на 40-ю площадку на космодроме во Флориде.