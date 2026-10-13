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Египет выразил готовность оказать помощь Саудовской Аравии в борьбе с хуситами

Египет выразил готовность оказать помощь Саудовской Аравии в борьбе с хуситами
Глава египетского МИД Бадр Абдель Аты
Фото: Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Каир намерен обеспечить Саудовской Аравии поддержку в борьбе с хуситами, если от Эр-Рияда поступит соответствующий запрос, заявил во вторник глава египетского МИД Бадр Абдель Аты.

"О чем бы нас ни попросило Королевство, мы, безусловно, отреагируем. Мы безоговорочно предоставим ему поддержку любого рода", - заявил он в интервью агентству Bloomberg.

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Он добавил, что Египет также поддерживает тесные связи с Пакистаном и Турцией – странами-участницами Мекканского оборонительного соглашения наряду с Саудовской Аравией. Глава МИД отметил, что "Каир всерьез рассматривает возможность" присоединиться к этому пакту.

В августе Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали соглашение об оборонном сотрудничестве. Оно предполагает коллективный ответ в случае нападения на одну из стран-участниц пакта.

В начале октября Исламабад и Анкара в рамках соглашения договорились с Эр-Риядом о развертывании военных сил на территории Саудовской Аравии для обеспечения его безопасности. Решение принято в том числе из-за участившихся ударов хуситов по инфраструктуре Саудовской Аравии.

В минувшие выходные нападению подвергся международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, в результате которого минимум 14 человек погибли и более 300 получили ранения.

Египет Саудовская Аравия Йемен
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