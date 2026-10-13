Эрдоган пообещал и дальше поддерживать Саудовскую Аравию в борьбе с хуситами

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Турция осуждает удары хуситов по территории Саудовской Аравии, намерена и дальше поддерживать Эр-Рияд, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом во вторник.

"Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция будет и дальше поддерживать Саудовскую Аравию, и выразил уверенность, что проблему хуситов удастся решить", - говорится в сообщении канцелярии президента Турции в соцсети Х.

Эрдоган отметил, что Турция решительным образом осуждает удары этого движения ("Ансар Аллах" - ИФ) по территории Саудовской Аравии. Он выразил соболезнования семьям погибших.

Кроме того, в ходе разговора лидеры обсудили развитие событий в регионе.

В августе 2026 года Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали Мекканское оборонительное соглашение о военном сотрудничестве, предполагающее коллективный ответ в случае нападения на одну из стран-участниц пакта. В начале октября Исламабад и Анкара в рамках соглашения договорились с Эр-Риядом о развертывании военных сил на территории Саудовской Аравии исключительно в оборонительных целях.

Саудовская Аравия возглавляет арабскую коалицию, оказывающую военную поддержку правительственным войскам Йемена в борьбе с хуситами, и наносит по их позициям авиаудары. В ответ хуситы проводят военные операции против объектов саудовской инфраструктуры. Так, за последние дни они неоднократно атаковали международный аэропорт Эр-Рияда.