Таджикистан и МВФ обсудили приоритеты экономических и финансовых реформ

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Представители Таджикистана провели встречи с руководством Международного валютного фонда (МВФ), на которых обсудили вопросы денежно-кредитной политики, развития банковской системы и укрепления макроэкономической стабильности.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Таджикистана (НБТ), в переговорах приняли участие председатель НБТ Фирдавс Толибзода и министр финансов республики Файзиддин Каххорзода. Встречи состоялись на полях ежегодных заседаний МВФ и Группы Всемирного банка в Бангкоке.

На встрече с заместителем исполнительного директора МВФ Бо Ли стороны рассмотрели итоги двустороннего сотрудничества и приоритетные направления дальнейших экономических и финансовых реформ.

В частности, обсуждались совершенствование денежно-кредитной политики, развитие валютного рынка, усиление банковского надзора и регулирования, управление международными резервами, цифровизация финансовых услуг и обеспечение кибербезопасности.

В ходе переговоров с директором департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Джихадом Азуром основное внимание было уделено укреплению макроэкономической и финансовой стабильности, развитию банковской системы и совершенствованию денежно-кредитной политики.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам развития макроэкономического анализа и прогнозирования, совершенствования инструментов оценки системных рисков, усиления банковского надзора и цифровизации финансовой отчетности и аналитики.

Таджикистан является членом Международного валютного фонда с 27 апреля 1993 года. Сотрудничество республики с МВФ направлено на поддержание макроэкономической и финансовой стабильности, совершенствование экономической политики и реализацию структурных реформ.

Важным направлением взаимодействия является оказание технической и экспертно-консультационной поддержки по вопросам управления государственными финансами и долгом, совершенствования налогового администрирования, развития финансового сектора и укрепления банковского надзора. МВФ также проводит регулярные консультации с властями Таджикистана, оценивает состояние экономики страны и анализирует ее перспективы и риски.

В феврале 2024 года Исполнительный совет МВФ одобрил для Таджикистана программу в рамках Инструмента координации политики сроком на 22 месяца. Она предусматривала меры по укреплению макроэкономической устойчивости, совершенствованию бюджетной и денежно-кредитной политики, развитию финансового сектора. В декабре 2025 года МВФ завершил третью и заключительную проверку выполнения программы.

По итогам встреч представители Таджикистана и МВФ выразили готовность продолжить конструктивный диалог и расширять взаимовыгодное сотрудничество. Стороны подчеркнули важность технической и консультационной поддержки Фонда в реализации приоритетных экономических и финансовых реформ.