Фондовые индексы США снизились, акции крупных банков подешевели

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник с отрицательной динамикой, в том числе подешевели акции банков.

Также продолжилось снижение котировок акций чипмейкеров. Одной из причин этого стало то, что глава Broadcom Хок Тан сравнил часть инвестиционных потоков в этот сектор с "игрой в казино". Кроме того, сообщения о технологических достижениях китайского производителя чипов памяти CXMT усилили опасения относительно растущей конкуренции в этой отрасли, отмечают эксперты.

Цена бумаг Micron Technology опустилась на 3,6%, Applied Materials - на 6,7%, Lam Research Corp. - на 2,7%, KLA Corp. - на 3,2%.

Кроме того, инвесторы оценивали квартальные результаты крупных банков, открывших сезон отчетности в США.

Аналитики прогнозируют, что прибыль компаний из S&P 500 в июле-сентябре выросла в среднем на 30,6% относительно того же периода прошлого года, по данным LSEG.

Прибыль Wells Fargo & Co. в третьем квартале оказалась выше предположений экспертов, тогда как выручка и чистый процентный доход не оправдали ожиданий. Акции банка подешевели на 3,1%.

Бумаги JPMorgan Chase & Co. ушли вниз на 0,9%. Крупнейший банк США по объему активов в прошедшем квартале повысил чистую прибыль на 6%, выручку - на 8%, но они не дотянули до консенсус-прогнозов.

Цена акций Goldman Sachs Group снизилась на 0,2%. Банк увеличил чистую прибыль на 33%, выручку - на 23%, при этом оба показателя существенно превзошли средние оценки аналитиков.

Citigroup Inc. в июле-сентябре нарастил чистую прибыль на 41%, выручку - на 8%, что также оказалось лучше ожиданий. Однако котировки бумаг банка упали на 5,6%.

Стоимость UnitedHealth Group уменьшилась на 0,2% вопреки сильной отчетности. Чистая прибыль крупнейшей в США компании в сфере медицинского страхования в июле-сентябре взлетела в 1,8 раза, при этом она вновь улучшила годовой прогноз.

Акции Johnson & Johnson упали в цене на 5,7% и стали лидером снижения среди компонентов Dow Jones, хотя крупнейший мировой производитель товаров для здоровья в третьем квартале увеличил выручку на 5,9% и улучшил прогноз финансовых показателей на весь 2026 год.

Стоимость Domino's Pizza снизилась на 4,8% также вопреки хорошим результатам. Сеть пиццерий в третьем финквартале (завершился 6 сентября) нарастила выручку на 3,4% и чистую прибыль на 9,2%, при этом оба показателя оказались лучше прогнозов.

Между тем котировки акций Bumble взлетели на 56,6% (до $5,95) после того, как инвестиционная фирма Ithaca Holdings объявила о покупке этого сервиса онлайн-знакомств за $1,3 млрд (или по $6,05 за бумагу).

Бумаги Visa Inc. подорожали на 1,7% на новости о том, что оператор платежной системы получил разрешение начать подготовку к выходу на рынок Китая.

Рыночная стоимость International Business Machines повысилась на 1,7%, Oracle Corp. - на 4,2%, Phillips 66 и Marathon Petroleum Corp. - на 4%, Chevron Corp. - на 1,3%, ExxonMobil - на 1,1%, Salesforce Inc. - на 1,8%, Nvidia Corp. - на 1%, Microsoft Corp. - на 0,4%, Apple Inc. - на 0,1%.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в сентябре увеличились на 1,5% относительно предыдущего месяца - до 3,99 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов. Индикатор вырос впервые за четыре месяца. Аналитики в среднем прогнозировали 3,95 млн, по данным Trading Economics.

Dow Jones Industrial Average во вторник снизился на 180,45 пункта (на 0,35%) и составил 51670,1 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов уменьшилось на 1,79 пункта (на 0,02%) - до 7805,45 пункта.

Индекс Nasdaq Composite за день опустился на 41,52 пункта (на 0,15%) и завершил сессию на отметке 27204,38 пункта.