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Трамп сообщил, что Тайвань инвестирует в проект Alaska LNG более $4 млрд

Трамп сообщил, что Тайвань инвестирует в проект Alaska LNG более $4 млрд
Фото: AP/TASS

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Тайвань согласился инвестировать в газовый проект Alaska LNG более $4 млрд; он также будет закупать 30% сжиженного природного газа, поставляемого по трубопроводу, сообщил президент США Дональд Трамп в ходе выступления в городе Уасилла (штат Аляска).

"Тайвань только что согласился закупать 30% газа, поступающего по трубопроводу, в течение следующих 20 лет", - заявил президент США.

По его словам, Тайвань также согласился инвестировать в проект $4,4 млрд.

"Это гарантирует успех. Это одно из крупнейших обязательств в истории. Это одна из крупнейших сделок в истории", - отметил он.

Проект Alaska LNG предусматривает добычу, транспортировку и сжижение природного газа на Аляске для его экспорта на азиатские рынки, отмечают американские СМИ.

Дональд Трамп США Аляска Тайвань
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Трамп сообщил, что Тайвань инвестирует в проект Alaska LNG более $4 млрд

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