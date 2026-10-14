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Лайнер Air India совершил экстренную посадку после поступления сигнала о захвате

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании Air India, летевший из Франкфурта в Дели, пришлось перенаправить в аэропорт индийского Джайпура после того, как пилот передал сигнал о захвате лайнера, сообщает в среду Times of India.

"Рейс AI2030 совершил экстренную посадку в международном аэропорту Джайпура и отогнан на безопасную стоянку. Полиция провела обследование лайнера", - информирует издание.

"Пилот передал сигнал "код 7500", означающий захват или незаконное вмешательство", - отмечает Times of India.

Никаких других деталей об инциденте газета не приводит.

Air India Дели Индия
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