Кандидатура судьи из РФ внесена президентом Южной Осетии на должность премьера

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент Южной Осетии Марат Камболов внес в парламент республики кандидатуру российского судьи Сослана Маргиева на должность председателя правительства республики.

Как сообщили "Интерфаксу" в парламенте, в ближайшие дни кандидатура нового премьера будет рассмотрена в комитетах и вынесена на сессию законодательного органа.

Маргиев родился 20 июня 1982 года в Цхинвале. Более 20 лет работает в судебной системе, 15 лет занимал судейские должности. Сейчас занимает должность заместителя начальника Управления по вопросам противодействия коррупции Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации.