Работники метрополитена Лиссабона объявили забастовку

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Метрополитен Лиссабона работает на минимуме в среду в связи с забастовкой, вызванной бездействием его руководства, передает португальское телевидение.

"Профсоюзы обращались к руководству метрополитена, указывая на ряд проблем, в частности, на нехватку персонала и чрезмерную внеурочную работу, однако руководство не дает никаких конкретных ответов", - сообщает ТВ.

Забастовка началась в 05:00 утра по местному времени (07:00 по Москве) и завершится в четверг в 06:30 (08:30).

В руководстве лиссабонского метрополитена забастовку назвали неуместной и несоразмерной, поскольку требования профсоюзов касаются незначительной части персонала.

В связи с забастовкой перегруженной оказалась автобусная сеть португальской столицы.