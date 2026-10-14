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МЭА сохранило прогноз падения мировых поставок нефти в 2026 году на уровне 5,7 млн б/с

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Мировые поставки нефти в 2026 году снизятся на 5,7 млн б/с и составят 100,7 млн б/с, считают аналитики Международного энергетического агентства (МЭА), чьи актуальные оценки приведены в ежемесячном отчете организации.

Оценка соответствует той, что аналитики агентства дали в прошлом месяце.

Согласно актуальному прогнозу МЭА, мировые поставки нефти в первом квартале 2026 года оценены в 103,4 млн б/с (предыдущая оценка - 103,5 млн б/с), во втором - 96,4 млн б/с (ранее - 96,8 млн б/с), в третьем - 101,1 млн б/с (ранее - 100,9 млн б/с), в четвертом - 101,7 млн б/с (соответствует оценке сентября).

По оценке агентства, мировое предложение нефти в сентябре выросло к августу на 2,5 млн б/с до 102,3 млн б/с, на фоне роста добычи и экспорта из стран Персидского залива. В частности, страны ОПЕК+ в прошлом месяце увеличили добычу на 2,1 млн б/с, прежде всего, за счет Саудовской Аравии (несмотря на атаки на трубопровод "Восток - Запад"); не входящие в альянс – на 480 тыс. б/с, благодаря росту добычи в ОАЭ и возобновлению работ на морских месторождениях Великобритании после сезонного техобслуживания.

"Тем не менее, восстановление остается неустойчивым: возобновившиеся атаки Ирана на нефтяные танкеры и участившиеся удары хуситов по инфраструктуре Саудовской Аравии в начале октября ставят под угрозу достигнутые производителями Персидского залива результаты", - говорится в отчете.

МЭА прогнозирует, что в следующем году объем мировых поставок нефти достигнет 108,3 млн б/с, что на 7,6 млн б/с выше прогнозного показателя текущего года. В прошлом месяце агентство ожидало темпы роста на уровне 8 млн б/с. Таким образом, оценка была ухудшена примерно на 400 тыс. б/с.

МЭА
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