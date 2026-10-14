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Россия и Таиланд обсудили сотрудничество в энергетике и снятие торговых барьеров

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Вопросы энергетического сотрудничества в контексте ситуации на Ближнем Востоке затрагивались на встрече премьер-министра Таиланда Анутхина Чанвиракуна с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком.

"Состоялась встреча с премьер-министром Таиланда, где мы достаточно глубоко рассмотрели вопросы развития отношений в сфере взаимной торговли. Прежде всего, мы обсуждали вопросы снижения нетарифных и тарифных барьеров. Мы довели до таиландской стороны наши инициативы в области евразийской интеграции и возможности развития связей с рынком Евразийского экономического союза", - рассказал Оверчук журналистам по итогам переговоров.

"Конечно же, в свете событий на Ближнем Востоке вопросы энергетики сегодня занимают большую часть повестки, и этому мы тоже уделили внимание", - добавил он.

Переговоры прошли в среду в рамках визита российской делегации в Бангкок, приуроченного к осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Таиланд Всемирный банк Алексей Оверчук
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